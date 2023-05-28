Завтрак, по мнению специалистов, является наиболее важным приёмом пищи. Поэтому стоит знать, какие продукты и напитки не рекомендуется употреблять в первой половине дня, сообщает "Прайм" со ссылкой на врача-диетолога Наталью Круглову.
Что следует избегать на завтрак:
По словам Натальи Кругловой, лучше отказаться от употребления на завтрак сладостей, выпечки, газированных напитков и, конечно же, алкоголя.
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