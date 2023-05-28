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Диетолог рассказала, почему не стоит пить сок и кофе на завтрак

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Здоровье

Завтрак, по мнению специалистов, является наиболее важным приёмом пищи. Поэтому стоит знать, какие продукты и напитки не рекомендуется употреблять в первой половине дня, сообщает "Прайм" со ссылкой на врача-диетолога Наталью Круглову.

Диетолог рассказала, почему не стоит пить сок и кофе на завтрак
Фото: pixabay.com

Что следует избегать на завтрак:

  • Кофе, особенно крепкий, чёрный и без добавления молока. Он может вызывать проблемы с желудком, спазмы, изжогу, боли в животе и изменение артериального давления.
  • Цитрусовые и свежевыжатый сок. Они также включены в список нежелательных продуктов на завтрак, поскольку стимулируют выработку соляной кислоты, что может привести к тянущим болям в животе.

По словам Натальи Кругловой, лучше отказаться от употребления на завтрак сладостей, выпечки, газированных напитков и, конечно же, алкоголя.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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