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Врач рассказал, какие три категории продуктов помогут избавиться от проблем с кишечником

1:18
Здоровье

Гастроэнтеролог Илья Невзоров раскрыл причину возникновения таких проблем в организме, как запоры, метеоризм, несварение и дисбактериоз. Специалист уверен, что эти симптомы часто возникают из-за неправильного питания и чрезмерного употребления солёной, жареной и сладкой пищи, сообщают "Кубанские новости".

Врач рассказал, какие три категории продуктов помогут избавиться от проблем с кишечником
Фото: https://media.apunterd.com/

Однако с болевыми ощущениями в кишечнике можно справиться, если включить в свой рацион следующие три категории продуктов:

  • Кисломолочные продукты. Если пить йогурт, кефир и ряженку два раза в день, то можно быстро нормализовать бактериальный баланс в организме. Это положительно сказывается на работе толстого кишечника и помогает предотвратить запоры.
  • Продукты, богатые пищевыми волокнами. Важно включать в рацион пищу, содержащую пребиотики, чтобы обеспечить питание для микрофлоры кишечника. В эту категорию входят цельнозерновой хлеб, овсянка, гречка и рис.
  • Приправы. Куркума, имбирь, шафран, паприка, кориандр — все эти специи содержат множество пищеварительных ферментов. Они стимулируют пищеварение и упрощают процесс переваривания пищи.

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8 Продуктов, в Которые Влюблен Ваш Кишечник
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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