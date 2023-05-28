Гастроэнтеролог Илья Невзоров раскрыл причину возникновения таких проблем в организме, как запоры, метеоризм, несварение и дисбактериоз. Специалист уверен, что эти симптомы часто возникают из-за неправильного питания и чрезмерного употребления солёной, жареной и сладкой пищи, сообщают "Кубанские новости".
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Однако с болевыми ощущениями в кишечнике можно справиться, если включить в свой рацион следующие три категории продуктов:
Кисломолочные продукты. Если пить йогурт, кефир и ряженку два раза в день, то можно быстро нормализовать бактериальный баланс в организме. Это положительно сказывается на работе толстого кишечника и помогает предотвратить запоры.
Продукты, богатые пищевыми волокнами. Важно включать в рацион пищу, содержащую пребиотики, чтобы обеспечить питание для микрофлоры кишечника. В эту категорию входят цельнозерновой хлеб, овсянка, гречка и рис.
Приправы. Куркума, имбирь, шафран, паприка, кориандр — все эти специи содержат множество пищеварительных ферментов. Они стимулируют пищеварение и упрощают процесс переваривания пищи.
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