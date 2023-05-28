Врач рассказал, какие три категории продуктов помогут избавиться от проблем с кишечником

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог Илья Невзоров раскрыл причину возникновения таких проблем в организме, как запоры, метеоризм, несварение и дисбактериоз. Специалист уверен, что эти симптомы часто возникают из-за неправильного питания и чрезмерного употребления солёной, жареной и сладкой пищи, сообщают "Кубанские новости".

Фото: https://media.apunterd.com/

Однако с болевыми ощущениями в кишечнике можно справиться, если включить в свой рацион следующие три категории продуктов:

Кисломолочные продукты . Если пить йогурт, кефир и ряженку два раза в день, то можно быстро нормализовать бактериальный баланс в организме. Это положительно сказывается на работе толстого кишечника и помогает предотвратить запоры.

. Если пить йогурт, кефир и ряженку два раза в день, то можно быстро нормализовать бактериальный баланс в организме. Это положительно сказывается на работе толстого кишечника и помогает предотвратить запоры. Продукты, богатые пищевыми волокнами . Важно включать в рацион пищу, содержащую пребиотики, чтобы обеспечить питание для микрофлоры кишечника. В эту категорию входят цельнозерновой хлеб, овсянка, гречка и рис.

. Важно включать в рацион пищу, содержащую пребиотики, чтобы обеспечить питание для микрофлоры кишечника. В эту категорию входят цельнозерновой хлеб, овсянка, гречка и рис. Приправы. Куркума, имбирь, шафран, паприка, кориандр — все эти специи содержат множество пищеварительных ферментов. Они стимулируют пищеварение и упрощают процесс переваривания пищи.

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