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Эксперты Роскачества развеяли мифы о диетах

2:36
Здоровье

В Роскачестве решили пролить свет на некоторые диеты, объяснив, почему они бесполезны.

Эксперты Роскачества развеяли мифы о диетах
Фото: pixabay. com
  • Фрукты вместо сахара

Часто говорят, что замена сахара фруктами поможет сбросить вес. На самом деле, фрукты также содержат фруктозу и глюкозу, которые вместе образуют обычный сахар.

"Единственный плюс фруктов — высокое содержание клетчатки, которая замедляет усвоение сахара", — отмечают в Роскачестве. — Рекомендуется выбирать не слишком сладкие ягоды и фрукты, такие как киви, ананасы, зелёные яблоки, апельсины и грейпфруты. Однако стоит ограничить потребление хурмы, бананов и винограда".

  • Продукты с "отрицательной калорийностью"

К этой категории продуктов относят сельдерей, огурцы, айсберг, листовые овощи, травы и брокколи.

"Понятие "отрицательной калорийности" для сельдерея и других продуктов — это миф. Организм затрачивает от 5 до 30% от общей калорийности продукта на его переваривание", — подчеркивают эксперты Роскачества.

  • Диета на основе соков и смузи

Строгое соблюдение диеты на основе соков и смузи может привести к резким колебаниям уровня глюкозы в крови из-за высокого содержания простых углеводов.

"Постоянные колебания уровня сахара нагружают поджелудочную железу и снижают чувствительность клеток к глюкозе. Это может повысить риск развития второго типа сахарного диабета", — отмечают в Роскачестве.

  • Зелёный чай для похудения

Хотя зелёный чай может способствовать незначительной потере веса, эффект будет минимальным. Кроме того, добавки с экстрактом зелёного чая могут нанести вред печени. Не потому, что сам чай вреден, а просто излишнее употребление.

  • Диета на основе холодной пищи

Говорят, что употребление холодной пищи требует больше энергии для её переваривания и "прогревания".

На самом деле, организму требуется всего 5-10 калорий для нагревания пищи, что незначительно и не оказывает существенного влияния на похудение.

  • Протеиновые коктейли вместо белковой пищи

Протеиновые коктейли не могут полностью заменить питательность белковой пищи. Кроме того, "жидкий" белок усваивается быстрее, что вызывает резкий скачок уровня инсулина в крови, что препятствует процессу сжигания жира. Поэтому замена белковых продуктов на протеиновые коктейли не поможет достичь желаемого результата в похудении.

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Мифы о похудении: углеводы против генов. Елена Мотова. Ученые против мифов 13-4
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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