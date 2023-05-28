В Роскачестве решили пролить свет на некоторые диеты, объяснив, почему они бесполезны.
Часто говорят, что замена сахара фруктами поможет сбросить вес. На самом деле, фрукты также содержат фруктозу и глюкозу, которые вместе образуют обычный сахар.
"Единственный плюс фруктов — высокое содержание клетчатки, которая замедляет усвоение сахара", — отмечают в Роскачестве. — Рекомендуется выбирать не слишком сладкие ягоды и фрукты, такие как киви, ананасы, зелёные яблоки, апельсины и грейпфруты. Однако стоит ограничить потребление хурмы, бананов и винограда".
К этой категории продуктов относят сельдерей, огурцы, айсберг, листовые овощи, травы и брокколи.
"Понятие "отрицательной калорийности" для сельдерея и других продуктов — это миф. Организм затрачивает от 5 до 30% от общей калорийности продукта на его переваривание", — подчеркивают эксперты Роскачества.
Строгое соблюдение диеты на основе соков и смузи может привести к резким колебаниям уровня глюкозы в крови из-за высокого содержания простых углеводов.
"Постоянные колебания уровня сахара нагружают поджелудочную железу и снижают чувствительность клеток к глюкозе. Это может повысить риск развития второго типа сахарного диабета", — отмечают в Роскачестве.
Хотя зелёный чай может способствовать незначительной потере веса, эффект будет минимальным. Кроме того, добавки с экстрактом зелёного чая могут нанести вред печени. Не потому, что сам чай вреден, а просто излишнее употребление.
Говорят, что употребление холодной пищи требует больше энергии для её переваривания и "прогревания".
На самом деле, организму требуется всего 5-10 калорий для нагревания пищи, что незначительно и не оказывает существенного влияния на похудение.
Протеиновые коктейли не могут полностью заменить питательность белковой пищи. Кроме того, "жидкий" белок усваивается быстрее, что вызывает резкий скачок уровня инсулина в крови, что препятствует процессу сжигания жира. Поэтому замена белковых продуктов на протеиновые коктейли не поможет достичь желаемого результата в похудении.
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