Эксперты Роскачества развеяли мифы о диетах

2:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Роскачестве решили пролить свет на некоторые диеты, объяснив, почему они бесполезны.

Фото: pixabay. com

Фрукты вместо сахара

Часто говорят, что замена сахара фруктами поможет сбросить вес. На самом деле, фрукты также содержат фруктозу и глюкозу, которые вместе образуют обычный сахар.

"Единственный плюс фруктов — высокое содержание клетчатки, которая замедляет усвоение сахара", — отмечают в Роскачестве. — Рекомендуется выбирать не слишком сладкие ягоды и фрукты, такие как киви, ананасы, зелёные яблоки, апельсины и грейпфруты. Однако стоит ограничить потребление хурмы, бананов и винограда".

Продукты с "отрицательной калорийностью"

К этой категории продуктов относят сельдерей, огурцы, айсберг, листовые овощи, травы и брокколи.

"Понятие "отрицательной калорийности" для сельдерея и других продуктов — это миф. Организм затрачивает от 5 до 30% от общей калорийности продукта на его переваривание", — подчеркивают эксперты Роскачества.

Диета на основе соков и смузи

Строгое соблюдение диеты на основе соков и смузи может привести к резким колебаниям уровня глюкозы в крови из-за высокого содержания простых углеводов.

"Постоянные колебания уровня сахара нагружают поджелудочную железу и снижают чувствительность клеток к глюкозе. Это может повысить риск развития второго типа сахарного диабета", — отмечают в Роскачестве.

Зелёный чай для похудения

Хотя зелёный чай может способствовать незначительной потере веса, эффект будет минимальным. Кроме того, добавки с экстрактом зелёного чая могут нанести вред печени. Не потому, что сам чай вреден, а просто излишнее употребление.

Диета на основе холодной пищи

Говорят, что употребление холодной пищи требует больше энергии для её переваривания и "прогревания".

На самом деле, организму требуется всего 5-10 калорий для нагревания пищи, что незначительно и не оказывает существенного влияния на похудение.

Протеиновые коктейли вместо белковой пищи

Протеиновые коктейли не могут полностью заменить питательность белковой пищи. Кроме того, "жидкий" белок усваивается быстрее, что вызывает резкий скачок уровня инсулина в крови, что препятствует процессу сжигания жира. Поэтому замена белковых продуктов на протеиновые коктейли не поможет достичь желаемого результата в похудении.

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