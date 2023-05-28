Кофе поможет быстро сбросить вес пожилым людям

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследование, проведённое учёными Наваррского университета, подтвердило, что умеренное употребление кофе оказывает положительное влияние на снижение жирового содержания в организме.

Фото: pixabay. com

Эксперимент включал участие около 1400 человек в возрасте от 55 до 75 лет, страдающих избыточным весом. Ежегодно в течение нескольких лет участники отчитывались об изменениях в своих пищевых привычках. Те, кто перешёл от регулярного потребления кофе к его умеренному потреблению, смогли сократить накопленные подкожные и внутренние жировые отложения. В то же время их индекс массы тела оставался неизменным. В отличие от них те, кто не изменил своих привычек, сохранили прежний вес и процент жира, сообщает интернет-портал "Кубанские новости".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Тренировка для людей с большим лишним весом