Топ-5 напитков, которые бодрят не хуже кофе

2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Просыпаться рано утром может быть трудной задачей. Диетологи рекомендуют пять напитков, которые помогут вам преодолеть трудности и войти в режим бодрствования. Согласно информации, опубликованной в "Спорт-Экспрессе", кофе в этом списке не фигурирует.

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Зелёный чай содержит большое количество антиоксидантов и других биологически активных веществ, которые защищают организм от различных заболеваний. Он также улучшает функционирование мозга и способствует повышению концентрации внимания. Если чашка кофе содержит примерно 160 мг кофеина, то в зелёном чае этого вещества содержится не более 45 мг. Благодаря присутствию танина высвобождение кофеина из организма замедляется. В результате эффект от зелёного чая длится дольше, хотя кофе оказывает более быстрое бодрящее действие.

содержит большое количество антиоксидантов и других биологически активных веществ, которые защищают организм от различных заболеваний. Он также улучшает функционирование мозга и способствует повышению концентрации внимания. Если чашка кофе содержит примерно 160 мг кофеина, то в зелёном чае этого вещества содержится не более 45 мг. Благодаря присутствию танина высвобождение кофеина из организма замедляется. В результате эффект от зелёного чая длится дольше, хотя кофе оказывает более быстрое бодрящее действие. Кокосовая вода является естественным источником электролитов, которые обеспечивают организм энергией и играют важную роль в поддержании баланса воды и солей. Кроме того, она богата множеством витаминов, включая витамин С, который способствует укреплению иммунной системы.

является естественным источником электролитов, которые обеспечивают организм энергией и играют важную роль в поддержании баланса воды и солей. Кроме того, она богата множеством витаминов, включая витамин С, который способствует укреплению иммунной системы. Пить утром воду с добавлением яблочного уксуса полезно для снижения уровня сахара в крови. Этот напиток содержит уксусную кислоту, которая помогает повысить уровень энергии и улучшить пищеварение. Рекомендуется людям, не страдающим повышенной кислотностью желудка.

полезно для снижения уровня сахара в крови. Этот напиток содержит уксусную кислоту, которая помогает повысить уровень энергии и улучшить пищеварение. Рекомендуется людям, не страдающим повышенной кислотностью желудка. Горячий шоколад способствует улучшению настроения. Он содержит магний и теобромин, который является мягким стимулятором, способствующим повышению концентрации внимания и бодрствованию. Лучше выбирать натуральный шоколад и употреблять его без добавления сахара.

способствует улучшению настроения. Он содержит магний и теобромин, который является мягким стимулятором, способствующим повышению концентрации внимания и бодрствованию. Лучше выбирать натуральный шоколад и употреблять его без добавления сахара. Свекольный сок улучшает кровообращение и повышает уровень энергии. Он богат антиоксидантами, такими как бета-каротин и витамин С, а также содержит железо и фолиевую кислоту. Однако людям с повышенной кислотностью желудка не рекомендуется употреблять свекольный сок.

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