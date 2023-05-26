NYP: медики из ВОЗ готовятся к новой смертельной пандемии «Болезни Х»

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пандемия коронавируса показала всему миру, что смертельная пандемия — это не выдумка. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ведётся список тех заболеваний, которые в приоритете и могут вызвать очередную вспышку смертей, пишет New York Post.

Фото: news.myseldon.com

В нём присутствуют и вирус Эбола, и вирус Зика, и атипичная пневмония, а особое внимание уделяется некой "Болезни Х". Отмечается, что это не какая-то определённая болезнь, вирус или бактерия. Таким названием условно обозначено заболевание, которое вскоре может появиться на планете, но лечение будет придумано нескоро.

"Это не научная фантастика. "Болезнь X" — это сценарий, к которому нам необходимо готовиться уже сейчас", — приводит источник слова гендиректора Коалиции за инновации в сфере готовности к эпидемиям доктора Ричарда Хатчетта.

Ещё в 2018 году ВОЗ ввело понятие "Болезнь Х", а уже в 2019 в Китае были зафиксированы первые случаи Covid-19, который унёс миллионы жизней. Не исключается, что новая пандемия начнётся от домашних или диких животных, а затем перейдёт на людей. Однако учёные готовятся и к тому, что в результате биотерроризма может появиться новое страшное заболевание.

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