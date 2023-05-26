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Стоматолог объяснил, как спасти выбитый зуб ребёнка

0:59
Здоровье
  • Стоматолог Дмитрий Тимофеев рассказал, как можно спасти зуб ребёнка, если его выбили.

Врач объяснил, что молочный или постоянный зуб можно восстановить после выпадения.

Стоматолог объяснил, как спасти выбитый зуб ребёнка
Фото: ar-dental.ru

Он отметил, что если зуб ещё имеет соединение с десной, то не нужно пытаться самостоятельно вернуть его на место.

Ранее врач-терапевт объяснила, почему опасно длительное отсутствие зуба.

Если зуб полностью выпал, то есть шанс его восстановить, отметил стоматолог.

"Найдите выбитый зуб, но не беритесь за корневую часть, аккуратно промойте водой и опустите зуб в молоко. У вас есть 60 минут, чтобы попасть на прием к стоматологу, он вернёт зуб на место и зашинирует его", — цитирует Газета.Ru слова медика.

Важно, по его словам, обратиться за помощью к стоматологу как можно быстрее. Зуб следует хранить в молоке, чтобы не допустить размножения бактерий в тканях.

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Как спасти выбитый зуб
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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