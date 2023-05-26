Врач объяснил, что молочный или постоянный зуб можно восстановить после выпадения.
Он отметил, что если зуб ещё имеет соединение с десной, то не нужно пытаться самостоятельно вернуть его на место.
Ранее врач-терапевт объяснила, почему опасно длительное отсутствие зуба.
Если зуб полностью выпал, то есть шанс его восстановить, отметил стоматолог.
"Найдите выбитый зуб, но не беритесь за корневую часть, аккуратно промойте водой и опустите зуб в молоко. У вас есть 60 минут, чтобы попасть на прием к стоматологу, он вернёт зуб на место и зашинирует его", — цитирует Газета.Ru слова медика.
Важно, по его словам, обратиться за помощью к стоматологу как можно быстрее. Зуб следует хранить в молоке, чтобы не допустить размножения бактерий в тканях.
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