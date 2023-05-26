Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Daily Mirror: жителю Германии предлагают 17 миллионов рублей за упавший в его саду метеорит
Сцепились у скарабея: характер стычек граждан из Украины и РФ на зарубежных курортах изменился
Губернатор Кондратьев заявил, что причиной взрывов в Краснодаре стало падение двух БПЛА
В Тобольске бизнесмен избежал тюремный срок за избиение жены
Вооружённые экс-заключённые самовольно покинули участок фронта в Волновахском районе
Певица Лайма Вайкуле пригласила артистов из Украины на свой фестиваль "Рандеву" в Юрмале
Омбудсмен ДНР Морозова: поиск тел погибших в Артёмовске начнётся после разминирования
"Турпром": турист из РФ в шоке от завтраков в Польше и понял, что русский бы такое есть не стал
Незнакомец незаметно присоединился к кортежу Шольца и обнял канцлера

Эпидемиолог Карань назвала пять новых инфекций, которые переносят клещи

1:29
Здоровье

Самая опасная инфекция, которая передаётся через укус клеща, — клещевой энцефалит, а самая распространённая — болезнь Лайма. Однако с каждым годом число новых инфекций увеличивается. Об этом сообщила руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Людмила Карань.

Эпидемиолог Карань назвала пять новых инфекций, которые переносят клещи
Фото: aviasales.ru

В последние годы клещи стали носителями вируса Езо. К симптомам заболевания относятся высокая температура, головные боли, одышка, сильное головокружение. Клещи-переносчики этого вируса обитают в Кемеровской области и Хабаровском крае, сообщает aif.ru.

Также исследователи обнаружили в нескольких регионах вирус Нуомин. Заболевание вызывает тяжёлые последствия, которые могут спровоцировать воспаление мозга.

Джингмен вирус впервые открыли китайские учёные в 2014 году. Его обнаружили в крови российских пациентов из Ростовской области после укуса клеща.

Паразиты-переносчики Алонгшан вируса были найдены в Карелии, Вологде, Нижнем Новгороде, Челябинске, Ульяновской области и в Татарстане.

Также клещи могут переносить вирус Ямагучи, который входит в группу патогенных вирусов человека. Однако на данный момент в России он обнаружен не был.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Боевики ВСУ заявили о шоке после подрыва дамбы под Донецком

Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.

РВ: боевики ВСУ в шоке, как военные РФ уничтожили дамбу Карловского водохранилища
Читатели WSJ в шоке от рассказа солдат войск ВСУ о боях под Артёмовском
36 часов в Артёмовске стали адом на земле: отчаянная битва одного подразделения ВСУ
Оперштаб подтвердил взрыв в центре Краснодара
Почему ВСУ тормозят с контрнаступлением, рассказал спецназовец
Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Диетолог назвала оптимальное количество хлеба в день
Сегодня рак молочной железы можно диагностировать, даже когда новообразования ещё нет
Появилось видео с живым Залужным
Появилось видео с живым Залужным
Последние материалы
Аналитик Разуваев предрёк сильное изменение глобальной экономики в случае новой пандемии
Шесть случаев заболевания корью среди граждан РФ зарегистрировали в Нижегородской области
Правильное использование и хранение секатора
"Уничтоженный" разведывательный корабль "Иван Хурс" стоит на внешнем рейде Севастополя
GHTE: смертность от ишемического инсульта во всём мире удвоится к 2030 году
Солонников: ядерного оружия у Киева не будет, но его могут применить США по территории РФ
Ветеран СВР рассказал о сложностях борьбы с диверсантами ВСУ: Это бесполезное дело
Пушилин призвал жителей Донецка не перемещаться по городу: ракетные обстрелы продолжаются
Лия Ахеджакова рассказала о жизни после обвинения в спонсировании ВСУ: "Я не живу в страхе"
Bloomberg: Украина лишится помощи Запада в случае поддержки диверсантов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников