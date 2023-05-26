Эпидемиолог Карань назвала пять новых инфекций, которые переносят клещи

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Самая опасная инфекция, которая передаётся через укус клеща, — клещевой энцефалит, а самая распространённая — болезнь Лайма. Однако с каждым годом число новых инфекций увеличивается. Об этом сообщила руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Людмила Карань.

Фото: aviasales.ru

В последние годы клещи стали носителями вируса Езо. К симптомам заболевания относятся высокая температура, головные боли, одышка, сильное головокружение. Клещи-переносчики этого вируса обитают в Кемеровской области и Хабаровском крае, сообщает aif.ru.

Также исследователи обнаружили в нескольких регионах вирус Нуомин. Заболевание вызывает тяжёлые последствия, которые могут спровоцировать воспаление мозга.

Джингмен вирус впервые открыли китайские учёные в 2014 году. Его обнаружили в крови российских пациентов из Ростовской области после укуса клеща.

Паразиты-переносчики Алонгшан вируса были найдены в Карелии, Вологде, Нижнем Новгороде, Челябинске, Ульяновской области и в Татарстане.

Также клещи могут переносить вирус Ямагучи, который входит в группу патогенных вирусов человека. Однако на данный момент в России он обнаружен не был.

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