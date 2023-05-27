Зухра Павлова, врач-эндокринолог и эксперт по снижению веса, предложила эффективные рекомендации по избавлению от лишнего веса без необходимости прибегать к диетам и физическим нагрузкам.
Вы, вероятно, замечали, что многие люди худеют, когда влюбляются? Этому феномену есть научное объяснение. Альфа-меланоцитстимулирующий гормон известен своей способностью подавлять аппетит, увеличивать ощущение сытости и стимулировать энергозатраты путём активации щитовидной железы, симпатической нервной системы и бурой жировой ткани. Уровень выработки этого гормона можно увеличить, стимулируя выработку "гормона счастья" — серотонина, который, как известно, часто присутствует в избытке у влюблённых людей. В таком состоянии также уменьшается синтез гормона, отвечающего за аппетит.
"Для того, чтобы быть счастливым, необязательно влюбляться. Попробуйте находить радость в повседневной жизни, и вы увидите, как лишний вес начнёт таять. Это доказано научно!" — приводит слова специалиста "Спорт-Экспресс".
Зухра Павлова также объясняет, что мозг играет важную роль в управлении ожирением, поэтому достаточное количество выработки серотонина организмом может существенно повлиять на улучшение ситуации.
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