Врач рассказала, как серотонин помогает похудеть

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Зухра Павлова, врач-эндокринолог и эксперт по снижению веса, предложила эффективные рекомендации по избавлению от лишнего веса без необходимости прибегать к диетам и физическим нагрузкам.

Фото: tempo. fit/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimages.ctfassets.net%2F5j7k2jx5znk1%2F21mrmSSAxQmuiGYCnaaTZ4%2Fd80601877d89fd889f76d64651fa97cf%2F2021_Photo_Lifestyle_Studio_Accessories-2021_Tyler_Dark_DB_Sitting_on_Bench_2-1200x892-d8aaed1.jpg&w=3840&q=80

Вы, вероятно, замечали, что многие люди худеют, когда влюбляются? Этому феномену есть научное объяснение. Альфа-меланоцитстимулирующий гормон известен своей способностью подавлять аппетит, увеличивать ощущение сытости и стимулировать энергозатраты путём активации щитовидной железы, симпатической нервной системы и бурой жировой ткани. Уровень выработки этого гормона можно увеличить, стимулируя выработку "гормона счастья" — серотонина, который, как известно, часто присутствует в избытке у влюблённых людей. В таком состоянии также уменьшается синтез гормона, отвечающего за аппетит.

"Для того, чтобы быть счастливым, необязательно влюбляться. Попробуйте находить радость в повседневной жизни, и вы увидите, как лишний вес начнёт таять. Это доказано научно!" — приводит слова специалиста "Спорт-Экспресс".

Зухра Павлова также объясняет, что мозг играет важную роль в управлении ожирением, поэтому достаточное количество выработки серотонина организмом может существенно повлиять на улучшение ситуации.

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