Шесть случаев заболевания корью среди граждан РФ зарегистрировали в Нижегородской области

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Нижегородской области зарегистрировано шесть случаев заболевания корью. Информацию об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Фото: b-apteka.ru

Отмечается, что три человека заразились из-за завоза инфекции. Врачи и специалисты проводят противоэпидемические мероприятия, включая иммунизацию лиц, которые контактировали с больными.

Как пишет newsnn.ru, ранее областное управление сообщало о семейном очаге кори, связанном с ввозом вируса из Дагестана. Жителям региона также рекомендовали проверить наличие прививки от этого опасного заболевания.

Симптомы кори включают повышенную температуру, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и характерную пятнисто-папулёзную сыпь на коже, а также общую интоксикацию.

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