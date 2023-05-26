В Нижегородской области зарегистрировано шесть случаев заболевания корью. Информацию об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
Отмечается, что три человека заразились из-за завоза инфекции. Врачи и специалисты проводят противоэпидемические мероприятия, включая иммунизацию лиц, которые контактировали с больными.
Как пишет newsnn.ru, ранее областное управление сообщало о семейном очаге кори, связанном с ввозом вируса из Дагестана. Жителям региона также рекомендовали проверить наличие прививки от этого опасного заболевания.
Симптомы кори включают повышенную температуру, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и характерную пятнисто-папулёзную сыпь на коже, а также общую интоксикацию.
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