Эксперт назвал пять причин употреблять в пищу сырую морковку

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Морковь является одним из самых полезных овощей, к тому же по карману любому россиянину, а значит обязательно должна быть в рационе, заявил эксперт.

Фото: pixabay.com

Она богатый источник каротинов, от которых зависит здоровье иммунной системы, кожи и слизистых оболочек. Клетчатка и витамин C, содержащиеся в обилии в моркови, положительно влияют на сосуды и сердце, а также регулируют уровень холестерина в крови.

Для желающих похудеть корнеплод незаменим: в моркови есть природный сахар, но небольшое количество калорий, а значит она хорошая альтернатива конфетам для снижения аппетита.

Недавно учёные установили, что высокие дозы каротиноидов существенно снижают риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака молочной железы.

Морковную клетчатку очень любят кишечные бактерии в организме человека, ответственные за формирование иммунитета. Для них она выполняет роль пребиотика, то есть может являться хорошей заменой для тех, кто не любит кисломолочные продукты.

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