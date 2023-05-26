Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Мощный обстрел Донецка продолжается: число раненых растёт
FT: ВСУ попадут под интенсивный обстрел со стороны армии РФ во время контрнаступления
Владимир Рогов: в Энергодаре предотвращён теракт против журналиста федерального СМИ
РИА Новости: США бьют по Зеленскому, откладывая военную помощь Киеву
Хазин рассказал, что стоит за текущим "бездействием" Кремля: "От США останутся руины"
Генерал Милли: США просили Киев не использовать американское оружие для атак по России
Иноагентов и сбежавших из РФ артистов могут лишить российских выплат и пенсий: допрыгались
Военный эксперт Евсеев объяснил, чем для Украины обернётся очередная мобилизация — под ружьё 600 тысяч
В Киеве пьяный руководитель райсуда насмерть сбил военного на блокпосту

Эксперт назвал пять причин употреблять в пищу сырую морковку

1:07
Здоровье

Морковь является одним из самых полезных овощей, к тому же по карману любому россиянину, а значит обязательно должна быть в рационе, заявил эксперт.

Эксперт назвал пять причин употреблять в пищу сырую морковку
Фото: pixabay.com

Она богатый источник каротинов, от которых зависит здоровье иммунной системы, кожи и слизистых оболочек. Клетчатка и витамин C, содержащиеся в обилии в моркови, положительно влияют на сосуды и сердце, а также регулируют уровень холестерина в крови.

Для желающих похудеть корнеплод незаменим: в моркови есть природный сахар, но небольшое количество калорий, а значит она хорошая альтернатива конфетам для снижения аппетита.

Недавно учёные установили, что высокие дозы каротиноидов существенно снижают риск развития онкологических заболеваний, в том числе рака молочной железы.

Морковную клетчатку очень любят кишечные бактерии в организме человека, ответственные за формирование иммунитета. Для них она выполняет роль пребиотика, то есть может являться хорошей заменой для тех, кто не любит кисломолочные продукты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Боевики ВСУ заявили о шоке после подрыва дамбы под Донецком

Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.

РВ: боевики ВСУ в шоке, как военные РФ уничтожили дамбу Карловского водохранилища
Читатели WSJ в шоке от рассказа солдат войск ВСУ о боях под Артёмовском
36 часов в Артёмовске стали адом на земле: отчаянная битва одного подразделения ВСУ
Почему ВСУ тормозят с контрнаступлением, рассказал спецназовец
Оперштаб подтвердил взрыв в центре Краснодара
Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Диетолог назвала оптимальное количество хлеба в день
Сегодня рак молочной железы можно диагностировать, даже когда новообразования ещё нет
Появилось видео с живым Залужным
Появилось видео с живым Залужным
Последние материалы
РИА Новости: США бьют по Зеленскому, откладывая военную помощь Киеву
Хазин рассказал, что стоит за текущим "бездействием" Кремля: "От США останутся руины"
Генерал Милли: США просили Киев не использовать американское оружие для атак по России
Иноагентов и сбежавших из РФ артистов могут лишить российских выплат и пенсий: допрыгались
Военный эксперт Евсеев объяснил, чем для Украины обернётся очередная мобилизация — под ружьё 600 тысяч
В Киеве пьяный руководитель райсуда насмерть сбил военного на блокпосту
Глава отряда белгородской ТРО Курчевский рассказал о попытке прорыва диверсантов ВСУ
Эксперт назвал пять причин употреблять в пищу сырую морковку
В Госдуме опубликовали записку Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове
В Татарстане возбудили уголовное дело из-за нарушений при реализации нацпроекта "Образование"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников