Рентгенолог Хаустова рассказала, почему рак молочной железы так коварен

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-рентгенолог сызранской ЦГРБ №1 Антонина Хаустова рассказала, в чём проявляется коварство рака молочной железы.

Фото: https://static.riafan.ru/uploads/2017/04/20/orig-1492659272d5e6da6a8a2a59b8aa7da49adbe33c82.jpeg

Врач напомнила, что скрытые формы онкологии в этой области можно распознать, только пройдя обследование на современном маммографе.

Хаустова рассказала, что лично столкнулась со случаем, когда узлового образования в груди пациентки не наблюдалось, хотя характерные рентгеновские симптомы уже были. Медик объяснила, что таким образом формируется так называемый проточный рак в виде откладывающихся солей кальция в тканях — кальцинатах. На снимках, сделанных на современной аппаратуре, специалист это может рассмотреть.

"На вид этот кальцинат разрывается как будто. Мы это называем синдромом раздавленного камня. Это называется малой формой рака", — пояснила Хаустова в беседе с "КТВ-Луч".

Врач добавила, что если заболевание застать на ранней стадии, лечение будет быстрым и эффективным, рецедивов может не быть, а женщина сохранит грудь. А если врачи настаивают на хирургическом вмешательстве, оно проводится щадящими методами, путём иссечения новообразования.

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