Эндокринолог развеял главный миф о связи сладостей и диабета

0:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Вадим Дударенко заявил, что научно не подтверждается риск развития сахарного диабета от потребления сладких десертов, пишут "Кубанские новости".

Фото: архив

Однако это не означает, что можно расслабиться. Избыточное потребление сладких продуктов и других углеводов приводит к набору лишнего веса, что в свою очередь является основным критическим фактором для возникновения и развития сахарного диабета у людей разного возраста.

Важно отметить, что риск заболеть диабетом существует не только у любителей сладостей, но и у тех, кто употребляет большие количества жирной и калорийной пищи. Независимо от того, что вы употребляете в больших количествах, это может стать триггером для развития опасного заболевания, напоминает врач.

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Можно ли от сладкого заболеть диабетом?