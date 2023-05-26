В цедре лимона содержится наибольшее количество питательных веществ, которые помогают регулировать уровень холестерина, укреплять иммунитет и даже предотвращать развитие онкологических заболеваний. Однако многие не знают о хитром способе, с помощью которого можно получить ещё больше пользы от употребления этого цитруса, сообщается на информационном портале "Кубанские новости".
Перед тем, как приступить к процессу, необходимо хорошо промыть лимоны. Разместите их в дуршлаге и промойте горячей водой. Можно:
Затем тщательно вытрите лимоны полотенцем. Их следует высушить в тёплом и тёмном месте несколько часов до полного удаления влаги, поскольку излишняя влага может образовать ледяную корку, что негативно скажется на вкусовых качествах продукта.
Абсолютно сухой цитрус заверните в пищевую пленку и поместите в морозильную камеру. Вы также можете заморозить отдельные дольки лимона. Замороженный лимон можно использовать в любом виде, добавлять в различные блюда.
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