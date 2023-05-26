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Диетолог назвала продукты, которые нельзя есть натощак

2:00
Здоровье

Важным аспектом питания является не только разнообразие продуктов с полезными веществами, но и время их употребления. Диетолог Марина Сорокина объясняет, что некоторые продукты, богатые витаминами, могут оказывать серьёзное негативное воздействие на здоровье, пишет информационный портал "Кубанские новости".

Диетолог назвала продукты, которые нельзя есть натощак
Фото: lifehacker.ru

Рассмотрим семь полезных "вредителей":

  • Хлебобулочные изделия на основе дрожжей. Булочки, пирожки или пироги, приготовленные из дрожжевого теста, являются наиболее нежелательным вариантом для первого приёма пищи. Дрожжи раздражают стенки желудка, что может вызвать тошноту и изжогу после завтрака.
  • Кофе. Этот напиток бодрит и повышает энергию, но также стимулирует выработку соляной кислоты. Утреннее потребление кофе может вызвать проблемы, такие как расстройство желудка, изжога, синдром раздражённого кишечника и язва желудка.
  • Йогурт. Кисломолочные продукты ценны благодаря содержащимся в них молочнокислым бактериям, которые положительно влияют на кишечник и общее здоровье организма. Однако, употребляя йогурт утром, вы подвергаете желудок воздействию на пустой желудок, что может противоречить его функциям.
  • Апельсины. Апельсины содержат много полезных фруктовых кислот, которые при употреблении натощак могут вызвать изжогу и язву желудка.
  • Бананы. Бананы являются отличным источником магния, однако утром, когда желудок пуст, они могут оказать излишнюю нагрузку на сердечную мышцу.
  • Холодные напитки. Лимонад или просто холодная вода, выпитые натощак, замедляют процесс пищеварения.
  • Свежие овощи. Безусловно, они очень полезны, но не на голодный желудок. Слишком агрессивная пища может вызвать гастриты и язвы.

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20 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО И НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ НАТОЩАК
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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