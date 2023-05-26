Диетолог назвала продукты, которые нельзя есть натощак

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Важным аспектом питания является не только разнообразие продуктов с полезными веществами, но и время их употребления. Диетолог Марина Сорокина объясняет, что некоторые продукты, богатые витаминами, могут оказывать серьёзное негативное воздействие на здоровье, пишет информационный портал "Кубанские новости".

Фото: lifehacker.ru

Рассмотрим семь полезных "вредителей":

Хлебобулочные изделия на основе дрожжей . Булочки, пирожки или пироги, приготовленные из дрожжевого теста, являются наиболее нежелательным вариантом для первого приёма пищи. Дрожжи раздражают стенки желудка, что может вызвать тошноту и изжогу после завтрака.

. Булочки, пирожки или пироги, приготовленные из дрожжевого теста, являются наиболее нежелательным вариантом для первого приёма пищи. Дрожжи раздражают стенки желудка, что может вызвать тошноту и изжогу после завтрака. Кофе . Этот напиток бодрит и повышает энергию, но также стимулирует выработку соляной кислоты. Утреннее потребление кофе может вызвать проблемы, такие как расстройство желудка, изжога, синдром раздражённого кишечника и язва желудка.

. Этот напиток бодрит и повышает энергию, но также стимулирует выработку соляной кислоты. Утреннее потребление кофе может вызвать проблемы, такие как расстройство желудка, изжога, синдром раздражённого кишечника и язва желудка. Йогурт . Кисломолочные продукты ценны благодаря содержащимся в них молочнокислым бактериям, которые положительно влияют на кишечник и общее здоровье организма. Однако, употребляя йогурт утром, вы подвергаете желудок воздействию на пустой желудок, что может противоречить его функциям.

. Кисломолочные продукты ценны благодаря содержащимся в них молочнокислым бактериям, которые положительно влияют на кишечник и общее здоровье организма. Однако, употребляя йогурт утром, вы подвергаете желудок воздействию на пустой желудок, что может противоречить его функциям. Апельсины . Апельсины содержат много полезных фруктовых кислот, которые при употреблении натощак могут вызвать изжогу и язву желудка.

. Апельсины содержат много полезных фруктовых кислот, которые при употреблении натощак могут вызвать изжогу и язву желудка. Бананы . Бананы являются отличным источником магния, однако утром, когда желудок пуст, они могут оказать излишнюю нагрузку на сердечную мышцу.

. Бананы являются отличным источником магния, однако утром, когда желудок пуст, они могут оказать излишнюю нагрузку на сердечную мышцу. Холодные напитки . Лимонад или просто холодная вода, выпитые натощак, замедляют процесс пищеварения.

. Лимонад или просто холодная вода, выпитые натощак, замедляют процесс пищеварения. Свежие овощи. Безусловно, они очень полезны, но не на голодный желудок. Слишком агрессивная пища может вызвать гастриты и язвы.

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