Яблочная вода с добавлением корицы представляет собой идеальный коктейль, способствующий ускорению метаболизма. Этот эффективный напиток может оказать поддержку людям, которые борются с лишним весом.
По информации, опубликованной на новостном портале "Кубанские новости", несмотря на то, что употребление яблочной воды не имеет никаких противопоказаний, рекомендуется обращать особое внимание на её потребление, особенно тем, кто склонен к аллергическим реакциям.
Также стоит отметить, что данный напиток не рекомендуется людям, страдающим хроническими заболеваниями желудка и пищевода.
Ниже приведён рецепт приготовления этого освежающего напитка:
Сочетание свежего яблока и ароматной корицы способствует улучшению обмена веществ и снижению веса за счёт вывода избыточной жидкости из организма.
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