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Яблочная вода с корицей для похудения: как это работает

Здоровье

Яблочная вода с добавлением корицы представляет собой идеальный коктейль, способствующий ускорению метаболизма. Этот эффективный напиток может оказать поддержку людям, которые борются с лишним весом.

Яблочная вода с корицей для похудения: как это работает
Фото: pixabay.com

По информации, опубликованной на новостном портале "Кубанские новости", несмотря на то, что употребление яблочной воды не имеет никаких противопоказаний, рекомендуется обращать особое внимание на её потребление, особенно тем, кто склонен к аллергическим реакциям.

Также стоит отметить, что данный напиток не рекомендуется людям, страдающим хроническими заболеваниями желудка и пищевода.

Ниже приведён рецепт приготовления этого освежающего напитка:

  1. Нарежьте одно яблоко на тонкие ломтики, предпочтение следует отдавать ароматным сортам.
  2. Положите ломтики яблока и палочку корицы в кувшин, затем залейте их чистой водой.
  3. Поместите кувшин с содержимым в холодильник на 1-2 часа.

Сочетание свежего яблока и ароматной корицы способствует улучшению обмена веществ и снижению веса за счёт вывода избыточной жидкости из организма.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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