Онищенко выступил за повышение качества российских лекарственных средств

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нужно сделать так, чтобы выросло качество российских лекарственных препаратов, а также не стоит слишком доверять назойливой рекламе новых средств и бадов. Об этом заявил российский политик, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, сообщает ФАН.

Фото: pixabay.com

По его словам, в правительстве РФ обсуждается концепция риск-шеринга при приобретении лекарственных препаратов для госзакупок. Такой вид будет применяться при покупке дорогих лекарств нового формата.

Идея в том, что если гражданин России после данного препарата пойдёт на поправку и его состояние улучшится, то компания получит свои деньги, объяснил врач.

Ранее гастроэнтеролог назвала россиянам шесть болезней, которые легко перепутать с гастритом.

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