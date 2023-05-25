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Онищенко выступил за повышение качества российских лекарственных средств

0:49
Здоровье

Нужно сделать так, чтобы выросло качество российских лекарственных препаратов, а также не стоит слишком доверять назойливой рекламе новых средств и бадов. Об этом заявил российский политик, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, сообщает ФАН.

Онищенко выступил за повышение качества российских лекарственных средств
Фото: pixabay.com

По его словам, в правительстве РФ обсуждается концепция риск-шеринга при приобретении лекарственных препаратов для госзакупок. Такой вид будет применяться при покупке дорогих лекарств нового формата.

Идея в том, что если гражданин России после данного препарата пойдёт на поправку и его состояние улучшится, то компания получит свои деньги, объяснил врач.

Ранее гастроэнтеролог назвала россиянам шесть болезней, которые легко перепутать с гастритом.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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