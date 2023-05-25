Нужно сделать так, чтобы выросло качество российских лекарственных препаратов, а также не стоит слишком доверять назойливой рекламе новых средств и бадов. Об этом заявил российский политик, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, сообщает ФАН.
По его словам, в правительстве РФ обсуждается концепция риск-шеринга при приобретении лекарственных препаратов для госзакупок. Такой вид будет применяться при покупке дорогих лекарств нового формата.
Идея в том, что если гражданин России после данного препарата пойдёт на поправку и его состояние улучшится, то компания получит свои деньги, объяснил врач.
Ранее гастроэнтеролог назвала россиянам шесть болезней, которые легко перепутать с гастритом.
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