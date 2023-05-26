Диетолог назвала пять сортов рыбы, которые подходят при диете

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Паулина Ли поделилась информацией о том, что включение рыбы в рацион помогает бороться с лишним весом. К тому же из неё можно приготовить разнообразные аппетитные блюда.

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По словам эксперта, рекомендуется употреблять две-три порции рыбы еженедельно, сообщают "Кубанские новости". Вот самые полезные виды рыбы для тех, кто стремится похудеть:

Треска . Она содержит витамин В, минералы, обладает высоким содержанием белка и низким содержанием жира. Треска нормализует обмен веществ, помогает укрепить нервную систему и обеспечивает выделение энергии из пищи.

. Она содержит витамин В, минералы, обладает высоким содержанием белка и низким содержанием жира. Треска нормализует обмен веществ, помогает укрепить нервную систему и обеспечивает выделение энергии из пищи. Палтус . Это отличный источник белка для тех, кто хочет похудеть. Палтус содержит фосфор, селен, магний, а также витамины B6 и B12. Последний из них способствует процессу снижения веса.

. Это отличный источник белка для тех, кто хочет похудеть. Палтус содержит фосфор, селен, магний, а также витамины B6 и B12. Последний из них способствует процессу снижения веса. Сардины . В этих консервах содержится много железа, витамина D и жирных кислот омега-3, которые обладают противовоспалительным эффектом, улучшают состояние костей и сердца. Кроме того, сардины обеспечат длительное ощущение сытости.

. В этих консервах содержится много железа, витамина D и жирных кислот омега-3, которые обладают противовоспалительным эффектом, улучшают состояние костей и сердца. Кроме того, сардины обеспечат длительное ощущение сытости. Лосось . Он богат жирными кислотами Омега-3, которые поддерживают здоровье лёгких, мозга и иммунной системы, а также ускоряют обмен веществ.

. Он богат жирными кислотами Омега-3, которые поддерживают здоровье лёгких, мозга и иммунной системы, а также ускоряют обмен веществ. Тунец. В этой рыбе содержится множество питательных веществ, жирных кислот Омега-3, витамина D и селена. Однако следует быть осторожным с этим видом рыбы, поскольку она может накапливать ртуть.

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