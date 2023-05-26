Диетолог Паулина Ли поделилась информацией о том, что включение рыбы в рацион помогает бороться с лишним весом. К тому же из неё можно приготовить разнообразные аппетитные блюда.
Фото: REX/ Shutterstock
По словам эксперта, рекомендуется употреблять две-три порции рыбы еженедельно, сообщают "Кубанские новости". Вот самые полезные виды рыбы для тех, кто стремится похудеть:
Треска. Она содержит витамин В, минералы, обладает высоким содержанием белка и низким содержанием жира. Треска нормализует обмен веществ, помогает укрепить нервную систему и обеспечивает выделение энергии из пищи.
Палтус. Это отличный источник белка для тех, кто хочет похудеть. Палтус содержит фосфор, селен, магний, а также витамины B6 и B12. Последний из них способствует процессу снижения веса.
Сардины. В этих консервах содержится много железа, витамина D и жирных кислот омега-3, которые обладают противовоспалительным эффектом, улучшают состояние костей и сердца. Кроме того, сардины обеспечат длительное ощущение сытости.
Лосось. Он богат жирными кислотами Омега-3, которые поддерживают здоровье лёгких, мозга и иммунной системы, а также ускоряют обмен веществ.
Тунец. В этой рыбе содержится множество питательных веществ, жирных кислот Омега-3, витамина D и селена. Однако следует быть осторожным с этим видом рыбы, поскольку она может накапливать ртуть.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ