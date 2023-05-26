Эксперты Росконтроля определили лучшие бренды кофе, исследовав как растворимый, так и молотый напиток, передает PRIMPRESS.
В категории растворимого кофе лидером стал бренд Jardin. Этот напиток не только качественный, но и безопасный. Кроме того, указанный сорт кофе является арабикой. В список лучших также вошли марки:
Они часто предлагаются со значительными скидками в магазинах.
В категории молотого кофе на первое место был поставлен бренд Dallmayr. Он обладает длительным послевкусием, мягкими нотками, прекрасным ароматом и умеренной горчинкой. По всем показателям, включая содержание кофеина, этот бренд соответствует сорту арабика. Также высокие оценки получили марки Davidoff, Paulig Classic и Egoiste.
Исследование показало, что растворимый кофе может быть даже более качественным, чем молотый. В нём содержится не меньше кофеина и полезных веществ, чем в обычных зернах.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.