В Росконтроле назвали лучшие бренды кофе

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты Росконтроля определили лучшие бренды кофе, исследовав как растворимый, так и молотый напиток, передает PRIMPRESS.

Фото: pixabay.com

В категории растворимого кофе лидером стал бренд Jardin. Этот напиток не только качественный, но и безопасный. Кроме того, указанный сорт кофе является арабикой. В список лучших также вошли марки:

Jacobs Monarch,

Tchibo Exclusive,

Nescafe Classic.

Они часто предлагаются со значительными скидками в магазинах.

В категории молотого кофе на первое место был поставлен бренд Dallmayr. Он обладает длительным послевкусием, мягкими нотками, прекрасным ароматом и умеренной горчинкой. По всем показателям, включая содержание кофеина, этот бренд соответствует сорту арабика. Также высокие оценки получили марки Davidoff, Paulig Classic и Egoiste.

Исследование показало, что растворимый кофе может быть даже более качественным, чем молотый. В нём содержится не меньше кофеина и полезных веществ, чем в обычных зернах.

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