Гастроэнтеролог Лебедева назвала опасный симптом больного кишечника

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Синдром раздражённого кишечника (СРК) часто обнаруживают после того, как человек прошёл массу обследований, но разобраться в причине проблемы так и не смог.

Фото: https://diengiaixanh.com/

"Это диагноз исключения, то есть ставят его только в том случае, если исключили все остальные причины жалоб", — написала в своём Telegram-канале гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева.

Она отметила, что причинами заболевания выступают "любое неблагополучие верхних отделов ЖКТ и микробиоты", а также психосоматика и стресс.

При СРК боль возникает внизу живота, чаще слева, обычно проявляется после приёма пищи. Кроме того, при этом заболевании могут возникать частые проблемы со стулом разного характера.

"Диарея обычно возникает после завтрака, сопровождается императивными позывами и чувством неполного опорожнения кишечника", — отметила Лебедева.

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Синдром раздраженного кишечника