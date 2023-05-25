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Гастроэнтеролог Лебедева назвала опасный симптом больного кишечника

0:57
Здоровье

Синдром раздражённого кишечника (СРК) часто обнаруживают после того, как человек прошёл массу обследований, но разобраться в причине проблемы так и не смог.

Гастроэнтеролог Лебедева назвала опасный симптом больного кишечника
Фото: https://diengiaixanh.com/

"Это диагноз исключения, то есть ставят его только в том случае, если исключили все остальные причины жалоб", — написала в своём Telegram-канале гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева.

Она отметила, что причинами заболевания выступают "любое неблагополучие верхних отделов ЖКТ и микробиоты", а также психосоматика и стресс.

При СРК боль возникает внизу живота, чаще слева, обычно проявляется после приёма пищи. Кроме того, при этом заболевании могут возникать частые проблемы со стулом разного характера.

"Диарея обычно возникает после завтрака, сопровождается императивными позывами и чувством неполного опорожнения кишечника", — отметила Лебедева.

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Синдром раздраженного кишечника
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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