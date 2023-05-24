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СЭ: врач РФ Екатерина Демьяновская проинформировала о вреде средств от комаров для человека

1:07
Здоровье

В летний период активизируются комары, а люди начинают использовать средства от них, не зная, что могут нанести себе вред. Врач лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская рассказала нюансы.

СЭ: врач РФ Екатерина Демьяновская проинформировала о вреде средств от комаров для человека
Фото: pixabay.com

Пиретроиды, которые содержатся в препаратах, являются токсическими веществами и оказывают на насекомых парализующее действие. Для человека они также небезопасны, предупредила специалист в беседе со "Спорт Экспресс".

Если нарушена дозировка, то при попадании на кожу, в дыхательные пути или на слизистые люди могут отмечать головную боль, головокружения, аллергические реакции, нарушение сна и понижение давления.

Во избежание неприятных последствий необходимо придерживаться инструкции и наносить спреи только на одежду и в тех помещениях, где есть приток свежего воздуха, а лучше это делать на улице.

Демьяновская рекомендует обратить внимание на те средства защиты, в состав которых входят не токсичные вещества, а натуральные (эфирные масла чабреца, мяты, камфоры).

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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