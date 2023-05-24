Диетологи рассказали о природной альтернативе сахару

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сахар и искусственные его заменители могут причинить вред организму, привести к набору веса и даже вызвать диабет. Однако диетологи раскрыли информацию о природной альтернативе "белой смерти", сообщает издание Shefinds.

Фото: drkellislate.com

Речь идёт о фрукте монаха, также известном как монк фрукт. Из этого тропического плода производится натуральный подсластитель.

Кристин Вандорен и Лиза Ричардс, диетологи, объясняют, что монк фрукт является низкокалорийным ингредиентом, способствующим снижению воспалений. Он идеально подходит для добавления в кофе, чай и другие напитки.

"Он обладает естественно сладким вкусом и содержит значительное количество антиоксидантов. Использование монк фрукта позволит вам не только избежать вредных веществ, присутствующих в обычном сахаре или искусственных заменителях, но и получить необходимые питательные вещества", — отмечают специалисты.

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