Гастроэнтеролог Козловская перечислила гражданам РФ продукты, снижающие риск развития онкологии

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ферментированные продукты снижают риск развития рака, поскольку содержат пробиотики. Это полезные бактерии, помогающие поддерживать здоровый баланс микроорганизмов в пищеварительной системе. Об этом в беседе с "МедикФорум" рассказала врач-гастроэнтеролог Лилия Козловская.

Фото: pixabay.com

Пробиотики помогают предотвратить онкологические заболевания за счёт уменьшения воспаления, укрепления иммунной системы, стимулирования производства короткоцепочечных жирных кислот и детоксикации организма. Ферментированными продуктами являются йогурт, кефир, квашеная капуста, кимчи, мисо, чайный гриб и другие.

"Включение этих продуктов рацион обладает множеством плюсов для здоровья, включая профилактику рака", — отметила Козловская.

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Польза чайного гриба