Ферментированные продукты снижают риск развития рака, поскольку содержат пробиотики. Это полезные бактерии, помогающие поддерживать здоровый баланс микроорганизмов в пищеварительной системе. Об этом в беседе с "МедикФорум" рассказала врач-гастроэнтеролог Лилия Козловская.
Пробиотики помогают предотвратить онкологические заболевания за счёт уменьшения воспаления, укрепления иммунной системы, стимулирования производства короткоцепочечных жирных кислот и детоксикации организма. Ферментированными продуктами являются йогурт, кефир, квашеная капуста, кимчи, мисо, чайный гриб и другие.
"Включение этих продуктов рацион обладает множеством плюсов для здоровья, включая профилактику рака", — отметила Козловская.
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