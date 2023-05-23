Роспотребнадзор: "спящие" симптомы болезни Лайма, которые появляются после укуса клеща

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Явные признаки заболевания можно обнаружить лишь у 20% людей после укуса клеща. Чаще всего они появляются через достаточно продолжительное время после инфицирования, поэтому их называют "спящими" и некоторые не сопоставляют их с укусом насекомого, сообщает Роспотребнадзор Калининградской области.

Фото: backpacker.com

Болезнь Лайма или боррелиоз можно по таким признакам, как:

лихорадка (с повышением температуры тела до 40 градусов);

покраснение в месте укуса (5 см и более), вокруг которого наблюдается кольцо;

признаки ОРВИ.

Заболевание "славится" своими осложнениями, так как инфекция поражает нервную, сердечно-сосудистую и опорно-двигательную системы. Кроме того, проявлением болезни Лайма может быть и менингит. Также специалисты указали на редкое осложнение — это поражение сердца, при котором человек ощущает одышку и боль в области груди.

Чтобы избежать осложнений, при первых симптомах необходимо обратиться к врачу, а чтобы не допустить инфицирования — проверять себя и детей после прогулок на свежем воздухе на наличие клещей.

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