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Роспотребнадзор: "спящие" симптомы болезни Лайма, которые появляются после укуса клеща

1:12
Здоровье

Явные признаки заболевания можно обнаружить лишь у 20% людей после укуса клеща. Чаще всего они появляются через достаточно продолжительное время после инфицирования, поэтому их называют "спящими" и некоторые не сопоставляют их с укусом насекомого, сообщает Роспотребнадзор Калининградской области.

Роспотребнадзор: "спящие" симптомы болезни Лайма, которые появляются после укуса клеща
Фото: backpacker.com

Болезнь Лайма или боррелиоз можно по таким признакам, как:

  • лихорадка (с повышением температуры тела до 40 градусов);
  • покраснение в месте укуса (5 см и более), вокруг которого наблюдается кольцо;
  • признаки ОРВИ.

Заболевание "славится" своими осложнениями, так как инфекция поражает нервную, сердечно-сосудистую и опорно-двигательную системы. Кроме того, проявлением болезни Лайма может быть и менингит. Также специалисты указали на редкое осложнение — это поражение сердца, при котором человек ощущает одышку и боль в области груди.

Чтобы избежать осложнений, при первых симптомах необходимо обратиться к врачу, а чтобы не допустить инфицирования — проверять себя и детей после прогулок на свежем воздухе на наличие клещей.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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