Офтальмолог рассказала, чем опасны гаджеты для нашего зрения

2:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-офтальмолог Мария Левина рассказала в беседе с Pravda.Ru, что может спровоцировать развитие близорукости, и объяснила, в каком случае взаимодействие с гаджетами может привести к ухудшению зрения.

Фото: pixabay.com

Кандидат медицинских наук, главный врач ООО "Айкрафт" отметила, что опасность для зрения в первую очередь существует для детей и подростков. Увеличение времени сидения за компьютером, по её словам, увеличивает риск развития близорукости.

"Основной вред от электронных устройств состоит не столько в излучении, сколько в расстоянии, на котором с ними работают: чем ближе объект, на котором мы концентрируемся, тем больше напряжения аккомодации от нас это требует. Напряжение аккомодации приводит не только к усталости и дискомфорту, но, в частности, является одним из факторов, влекущих за собой ухудшение остроты зрения", — рассказала эксперт.

Она отметила, что современные гаджеты чаще всего имеют достаточные защитные покрытия. Врач рассказала, что существуют очки со специальными покрытиями, защищающие от синего спектра излучения экранов, который может повреждать клетки сетчатки.

"Правильно подобранная коррекция снижает нагрузку на зрение", — рассказала Левина.

Врач подчеркнула, что огромную роль играет генетическая предрасположенность к развитию нарушений рефракции, близорукости, дальнозоркости.

Факторы внешней среды, по её словам, тоже оказывают влияние на зрение. Она рекомендовала соблюдать режим сна и бодрствования. Работа должна иметь небольшие перерывы.

"Под перерывом мы, прежде всего, понимаем не переключиться в телефон, а, например, посмотреть в окошко, для того, чтобы перевести взгляд на объекты, расположенные дальше, таким образом расслабить аккомодацию", — дала рекомендацию офтальмолог.

Посоветовала медик больше бывать на свежем воздухе, который оказывает положительное влияние на зрение.

"Это связано и с естественной инсоляцией, то есть солнечным светом, и с тем, вероятно, что на улице больше физической активности, а, может быть, это сочетание два в одном", — отметила эксперт.

Врач призвала придерживаться правильного питания, получая достаточное количество минералов и витаминов.

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