Нутрициолог: "Бананы не стоит есть натощак"

0:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Игорь Строков назвал продукт, который не рекомендуется употреблять в утреннее время суток, поскольку он может причинить больше вреда организму, чем пользы.

Фото: pixabay.com

"Бананы, обладающие насыщенным содержанием минералов, витаминов и клетчатки, являются несомненно полезными для здоровья. Однако их употребление натощак может нарушить кислотно-щелочной баланс и вызвать больше проблем", — заявил эксперт порталу "Медик Форум".

По словам Строкова, бананы содержат полезные для здоровья элементы, такие как магний и калий, однако их употребление утром нарушает кислотно-щелочной баланс, что временно повышает щёлочность крови.

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Бананы. Польза и вред.