Диетолог назвала три продукта, которые нужно включать в рацион для похудения

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт и диетолог Елена Тихомирова предоставила список продуктов с низким содержанием калорий, которые могут обеспечить организм энергией и вызвать чувство сытости. Эту информацию сообщает портал Life. ru.

Фото: http://idealrecept.com/

Рекомендуется включить эти продукты в рацион, если вы стремитесь сбросить вес.

Грибы . Они содержат большое количество белка и обеспечивают долгое чувство сытости. Например, шампиньоны и вешенки, доступные в это время года, не содержат жиров и углеводов, зато богаты клетчаткой.

. Они содержат большое количество белка и обеспечивают долгое чувство сытости. Например, шампиньоны и вешенки, доступные в это время года, не содержат жиров и углеводов, зато богаты клетчаткой. Капуста . Брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста — они содержат пищевые волокна, которые долгое время удерживают организм в состоянии сытости.

. Брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста — они содержат пищевые волокна, которые долгое время удерживают организм в состоянии сытости. Куриная грудка. Это источник белка и низкокалорийный продукт.

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