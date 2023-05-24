Исследование, проведённое учеными из Гарварда, показало, что регулярное употребление оливкового масла значительно сокращает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у людей.
Данная информация была опубликована в престижном научном журнале "Journal of the American College of Cardiology".
В рамках этого эксперимента приняли участие свыше 60 тысяч женщин и 32 тысячи мужчин. Через каждые четыре года участники составляли список добавок, используемых при готовке пищи.
Таким образом, среди тех, кто регулярно употреблял оливковое масло, наблюдалось снижение:
В итоге учёные пришли к выводу, что замена маргарина и сливочного масла оливковым маслом приводит к снижению риска смерти от рака на уровне от 8 до 34%.
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