Учёные рассказали о пользе оливкового масла для сердечно-сосудистой системы

Исследование, проведённое учеными из Гарварда, показало, что регулярное употребление оливкового масла значительно сокращает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у людей.

Данная информация была опубликована в престижном научном журнале "Journal of the American College of Cardiology".

В рамках этого эксперимента приняли участие свыше 60 тысяч женщин и 32 тысячи мужчин. Через каждые четыре года участники составляли список добавок, используемых при готовке пищи.

Таким образом, среди тех, кто регулярно употреблял оливковое масло, наблюдалось снижение:

риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 19%,

риска смерти от рака — на 17%,

риска смерти от респираторных заболеваний — на 18%.

В итоге учёные пришли к выводу, что замена маргарина и сливочного масла оливковым маслом приводит к снижению риска смерти от рака на уровне от 8 до 34%.

