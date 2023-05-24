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Учёные рассказали о пользе оливкового масла для сердечно-сосудистой системы

1:05
Здоровье

Исследование, проведённое учеными из Гарварда, показало, что регулярное употребление оливкового масла значительно сокращает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у людей.

Учёные рассказали о пользе оливкового масла для сердечно-сосудистой системы
Фото: pixabay.com

Данная информация была опубликована в престижном научном журнале "Journal of the American College of Cardiology".

В рамках этого эксперимента приняли участие свыше 60 тысяч женщин и 32 тысячи мужчин. Через каждые четыре года участники составляли список добавок, используемых при готовке пищи.

Таким образом, среди тех, кто регулярно употреблял оливковое масло, наблюдалось снижение:

  • риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 19%,
  • риска смерти от рака — на 17%,
  • риска смерти от респираторных заболеваний — на 18%.

В итоге учёные пришли к выводу, что замена маргарина и сливочного масла оливковым маслом приводит к снижению риска смерти от рака на уровне от 8 до 34%.

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Что будет, есть пить 2 ложки оливкового масла ежедневно?👀
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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