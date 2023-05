Диетологи назвали вредные привычки, которые ускоряют старение кожи

Издание "Eat This, Not That" провело опрос среди специалистов в области питания и составило список из вредных привычек, связанных с употреблением напитков, которые только ускоряют процесс старения кожи.

Замена клетчатки на соки

Многие люди считают, что натуральные соки — настоящий кладезь здоровья. Однако в них содержится много сахара, а полезных веществ — мало. Кроме того, в соках отсутствует клетчатка, которая играет важную роль в замедлении процесса старения. Поэтому рекомендуется заменить соки на смузи из свежих фруктов, овощей и ягод.

Недостаток воды

Недостаток воды нарушает процесс регенерации кожи и способствует развитию хронических заболеваний. Особенно важно употреблять именно воду, предпочтительно тёплую. В топ-3 также включаются несладкий чай и кофе.

Избыток газированных напитков

Особенно вредными являются сладкие газированные напитки. Они приводят к набору веса и стимулируют выработку вредного холестерина. Если вам хочется пить газировку, лучше добавить немного свежевыжатого сока в газированную минеральную воду.

