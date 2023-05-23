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Врач: "Горький шоколад является самым полезным для здоровья"

0:59
Здоровье

О влиянии шоколада на организм рассказала врач-нутрициолог Лидия Квашина. 

Врач: "Горький шоколад является самым полезным для здоровья"
Фото: pixabay. com

Она отметила, что шоколад полезен, прежде всего, благодаря содержащемуся в нём какао. Различные сорта шоколада оказывают разное воздействие на организм. Какао в свою очередь содержит витамины, минералы и биофлавоноиды, которые необходимы для профилактики онкологических заболеваний. Поэтому наибольшую пользу приносит употребление горького шоколада с содержанием какао не менее 70%.

"Горький шоколад является самым полезным для здоровья, он способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы и повышает умственную активность", — приводит слова врача издание "Спорт-Экспресс".

С другой стороны, белый шоколад не приносит пользы, а может нанести вред. В нём отсутствует какао, зато содержится большое количество сахара и быстрых углеводов.

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Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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