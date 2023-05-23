Диетолог рассказала, как правильно варить сосиски

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-гастроэнтеролог и диетолог Вероника Черанева решила разъяснить все непонятные моменты, связанные с правильным способом приготовления сосисок. Об этом информирует портал e1.ru.

Фото: pixabay.com

Черанева уверяет тех, кто снимает оболочку с сосисок перед варкой, что это действительно необязательно. Химический состав оболочки специально создан для выдерживания высоких температур, поэтому в процессе варки вода не поглощает никаких вредных веществ. Более того, оболочка помогает сохранить вкус сосисок, которые могут потерять свои качества, пропитавшись влагой и переварившись.

По мнению Чераневой, сосиски следует варить в кипящей воде в течение 20 секунд после того, как вода закипит. Однако если вы готовите замороженные сосиски, их следует держать в кипящей воде около пяти-семи минут.

Доктор также советует потреблять полуфабрикаты, которые являются продуктами глубокой переработки, не чаще одного раза в неделю.

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КАК ПРАВИЛЬНО ВАРИТЬ СОСИСКИ