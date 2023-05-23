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Врач-сомнолог перечислил привычки, которые мешают высыпаться

2:09
Здоровье

Максим Новиков, врач-сомнолог из клиники академика Ройтберга, рассказал про четыре привычки, которые мешают нормально спать, сообщает life. ru.

Врач-сомнолог перечислил привычки, которые мешают высыпаться
Фото: pixabay. com
  • Недосып

Недостаток сна в первую очередь негативно сказывается на памяти, концентрации и настроении. Чем больше вы страдаете от недосыпа, тем труднее вам справиться с повседневными задачами. Если вы испытываете повышенную утомляемость, слабость и не можете поддерживать беседу, теряя нить разговора, это явный сигнал о том, что вам необходим хороший отдых. Если же вы привыкли отказывать себе в сне и не спите несколько ночей подряд, то стоит обратиться к врачу. В противном случае вы можете столкнуться с проблемами, такими как:

  • повышенное давление,
  • лишний вес.

Врач отмечает, что во время сна организм удаляет клетки, связанные с онкологией, и активизирует иммунную систему для их устранения, то есть саморегулируется.

  • Попытка заснуть быстро

Пытаться заставить себя заснуть быстро — огромная ошибка. В организме существует множество механизмов, которые способствуют засыпанию. Это может быть тёплый душ, расслабляющая музыка или спокойный и приятный фильм. Ежедневные ритуалы подсказывают мозгу, что пришло время расслабиться и заснуть. Для комфортного засыпания рекомендуется проветрить комнату, а температура в спальне должна быть ниже, чем в остальной квартире.

  • Не знаете, сколько часов сна вам нужно

Специалисты-сомнологи разделяют людей на короткоспящих и долгоспящих. Короткоспящим достаточно пяти-шести часов сна, чтобы выспаться. Долгоспящим же необходимо спать 10-12 часов в сутки, чтобы избежать хронического недосыпа.

  • Поздний ужин

Рекомендуется употреблять лёгкую пищу перед сном. Например, за два часа до сна можно поесть фрукты, термически обработанные овощи, нежирное куриное мясо (грудку) и отварную рыбу.

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Как недостаток сна влияет на здоровье?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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