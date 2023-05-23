Исследования выявили, что самыми вредными для фигуры являются консервы и фастфуд. Более того, они способствуют повышению артериального давления, что наносит вред всему организму.
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Ученые обнаружили связь между высоким содержанием натрия в продуктах и увеличением массы тела, воспалительными процессами и высоким кровяным давлением.
Где можно найти высокое содержание вредного натрия для человека?
Фастфуд. Он содержит много добавок, например, глутамат натрия. В среднем одна порция консервированного супа (весом 245 г) содержит 700 мг натрия, что составляет 30% от рекомендуемой суточной нормы.
Креветки. Например, в порции замороженных креветок весом 85 г может содержаться 800 мг натрия.
Пудинг. Половина стакана такой смеси содержит 350 мг натрия.
Овощные соки. Важно внимательно изучать состав продукта. В одном стандартном стакане (240 мл) овощного сока может содержаться 405 мг натрия.
Томатный соус. В четверть стандартного стакана такого соуса входит 321 мг натрия.
Заправки для салата. В их состав входят несколько вредных добавок, таких как глутамат натрия, инозинат натрия, гуанилат натрия, а также соль. Среднее количество натрия в двух столовых ложках салатной заправки составляет 304 мг.
Бекон или консервированная колбаса. В таких продуктах может содержаться большое количество натрия. Например, в 28 г бекона содержится 233 мг натрия.
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