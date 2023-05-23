Нутрициолог Свиридова рассказала гражданам РФ, как избежать усталости на работе

Нутрициолог Елена Свиридова рассказала о том, какой способ поможет избежать усталости в течении дня. Специалист подчеркнула, что важным фактором является правильное питание и полезные перекусы.

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Свиридова сообщила: для сохранения бодрости в течении дня необходимо не пропускать завтрак, но не делать его слишком тяжёлым. Для первого приёма пищи достаточно съесть йогурт с фруктами или хлопья с молоком. Специалист отметила, что в течении рабочего дня нужно делать перекусы и позволять себе полезные перекусы, которые способствуют хорошему настроению и бодрости.

"Любимый батончик, сухофрукты или же просто любимый заваренный чай… Всё это не только придаст сил организму, но и повысит настроение и мотивацию продолжать работать", — рассказала Свиридова в беседе с "Лентой.ру".

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