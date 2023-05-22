Нутрициолог рассказала, как выбрать клубнику без токсинов и химии

2:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В столице России, Москве, открылось более 100 точек продажи клубники из разных южных регионов. Средняя цена на клубнику в этих торговых точках составляет около 300 рублей за килограмм и зависит от сорта.

Фото: pixabay.com

Омолаживающие свойства клубники были отмечены нутрициологом Жанной Тиханычевой, которая указала, что ягода стимулирует отмирание старых клеток и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Клубника содержит физетин, который помогает избавляться от старых клеток, а также фитостеролы, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ягода также содержит эллаговую кислоту, которая защищает от фотостарения, обладает антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами, а также снижает воспаление в головном мозге.

Однако в случае аллергии, рекомендуется ограничить потребление клубники, чтобы избежать неприятных симптомов. Также нутрициолог отметила, что при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в период обострения следует воздержаться от употребления ягоды. Максимальная рекомендуемая суточная норма потребления клубники для здорового человека составляет 500 грамм.

Как сообщает Москва 24, при выборе клубники стоит обращать внимание на внешний вид ягод. Слишком блестящие и крупные ягоды идеальной формы могут указывать на использование химикатов при их выращивании. Рекомендуется выбирать маленькие ягоды, которые не слишком блестят. Также стоит избегать покупки недозрелой клубники, так как она может не содержать всех полезных элементов. Цвет зрелых ягод должен быть насыщенным и бордовым.

Нутрициолог также рекомендует отказаться от покупки клубники на неофициальных точках продаж, расположенных вдоль дорог и трасс. Ягоды, выращенные в таких местах, могут быть загрязнены токсинами и диоксинами из выхлопных газов. Регулярное употребление такой клубники может привести к накоплению тяжелых металлов в организме. Рекомендуется приобретать клубнику в крытых павильонах и в официальных точках продаж, чтобы избежать этого риска.

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