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DP.RU: Кардиолог Андреев рассказал о самом опасном типе гипертонии, который проявляется во сне

1:23
Здоровье

Гипертония опасна тем, что может никак не проявляться, но незаметно разрушить организм. Особенно опасно, когда давление у человека повышается по ночам. Об этом рассказал врач-кардиолог Максим Андреев, сообщает "Доктор Питер".

DP.RU: Кардиолог Андреев рассказал о самом опасном типе гипертонии, который проявляется во сне
Фото: pxhere. com

По словам доктора, в ночные часы повышенный уровень артериального давления не вызывает у человека обычно никаких беспокойств: нет ни боли, ни нарушения самочувствия. Однако при этом поражаются органы-мишени (сердце, почки и сосуды), сильно возрастают риски сердечно-сосудистых осложнений, таких как инфаркты и инсульты, а также развития сердечной недостаточности.

К повышению давления по ночам приводят нарушения в работе симпатического и парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Такое часто случается при хроническом стрессе и сильном переутомлении, употреблении алкоголя и кофе, пояснил доктор.

Он добавил, что к возникновению ночной гипертензии приводит и ряд хронических заболеваний, таких как хроническая болезнь почек, ночные задержки дыхания, бессонница.

"Поймать" повышение давления по ночам, поможет суточный мониторинг, который позволит фиксировать показатели в течение суток в условиях реальной жизни, в том числе ночью, заключил кардиолог.

 

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ГИПЕРТОНИЯ: психосоматика. Почему повышается давление, и что с этим делать.
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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