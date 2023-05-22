DP.RU: Кардиолог Андреев рассказал о самом опасном типе гипертонии, который проявляется во сне

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гипертония опасна тем, что может никак не проявляться, но незаметно разрушить организм. Особенно опасно, когда давление у человека повышается по ночам. Об этом рассказал врач-кардиолог Максим Андреев, сообщает "Доктор Питер".

Фото: pxhere. com

По словам доктора, в ночные часы повышенный уровень артериального давления не вызывает у человека обычно никаких беспокойств: нет ни боли, ни нарушения самочувствия. Однако при этом поражаются органы-мишени (сердце, почки и сосуды), сильно возрастают риски сердечно-сосудистых осложнений, таких как инфаркты и инсульты, а также развития сердечной недостаточности.

К повышению давления по ночам приводят нарушения в работе симпатического и парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Такое часто случается при хроническом стрессе и сильном переутомлении, употреблении алкоголя и кофе, пояснил доктор.

Он добавил, что к возникновению ночной гипертензии приводит и ряд хронических заболеваний, таких как хроническая болезнь почек, ночные задержки дыхания, бессонница.

"Поймать" повышение давления по ночам, поможет суточный мониторинг, который позволит фиксировать показатели в течение суток в условиях реальной жизни, в том числе ночью, заключил кардиолог.

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