Врач Платунова заявила, что грязные кондиционеры могут вызвать "болезнь легионеров"

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кондиционеры не представляют опасности для здоровья человека, если за ними правильно ухаживают. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщила врач-кардиолог Амина Платунова.

Фото: Фотобаза Freepik

По её словам, грязные кондиционеры могут спровоцировать появление так называемой "болезни легионеров".

"На самом деле это пневмония, вызванная микроорганизмами, которые плодятся в грязных фильтрах. При регулярном обслуживании оборудования ничего страшного произойти не должно. "Болезнь легионеров" появляется, если кондиционер годами не чистился. Но не каждое устройство вызывает легионеллёз, нужно очень постараться, чтобы заболеть", — сказала специалист.

Она добавила, что люди гораздо хуже переносят жару, чем холод. Как пояснила врач, комфортная дневная температура для пребывания в квартире — от 21 до 23 градусов, ночная — 19-20 градусов.

В жаркую погоду кондиционер необходим пациентам с хроническими болезнями и особенностями кровоснабжения, а также пожилым людям, заключила медик.

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