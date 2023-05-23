Нутрициолог назвала суточную норму потребления сахара для детей

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Ната Гончар назвала суточные нормы потребления сахара для разных возрастных групп населения, в том числе для детей.

Фото: pixabay.com

По её словам, детям младше трёх лет вообще не рекомендуется давать рафинированный сахар и сладости. Допустимое количество сахара для детей от трех до 10 лет — максимум 12 г или до трёх чайных ложек в сутки. Детям старше 10 лет и взрослым можно употреблять до 25 г сахара в сутки или не более шести чайных ложек.

"Иногда позволяйте ребенку сладкое, но обязательно после основного приёма пищи и с учётом рекомендованных норм", — приводит слова специалиста "Спорт-Экспресс".

Кроме того, она добавила, что подразумевается не только сахар в чистом виде, но и другие его источники: шоколад, газировка и прочие сладости.

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