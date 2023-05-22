Врач рассказал, чем вредно безалкогольное пиво

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-нарколог Виталий Холдин поделился информацией о негативном воздействии безалкогольного пива на здоровье, сообщает портал NEWS.ru.

Фото: pixabay. com

По словам эксперта, не следует недооценивать этот напиток, который многие ошибочно рассматривают как квас или газировку, ввиду отсутствия алкоголя в его составе. Безалкогольное пиво содержит значительное количество легкоусвояемых углеводов, которые придают энергию, но вместе с тем приводят к резкому повышению уровня сахара в крови. Холдин отметил, что злоупотребление этим напитком может привести к набору лишних килограммов, нарушению обмена веществ и увеличению риска развития сахарного диабета. Кроме того, печень, почки и другие внутренние органы станут подвержены негативному воздействию.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил о положительном влиянии безалкогольного пива на работу желудочно-кишечного тракта, поскольку оно стимулирует выработку желудочного сока, а органические кислоты улучшают обмен веществ в кишечнике.

Также нарколог Марина Калюжная отметила, что безалкогольное пиво содержит антиоксиданты и небольшое количество витаминов группы В, которые оказывают успокаивающее действие на нервную систему и помогают снизить уровень стресса и раздражительности.

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Вред безалкогольного пива / записи Нарколога