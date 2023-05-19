Терапевт Парамонов рассказал, как защититься от птичьего гриппа

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов рассказал, как защититься от птичьего гриппа.

Фото: ozmo.ru

Напомним, недавно сразу в нескольких районах Москвы был объявлен карантин в связи с распространением птичьего гриппа. В свете последних событий терапевт Парамонов решил проинформировать граждан о мерах предосторожности, сообщает Радио 1.

Специалист отмечает, что птичий грипп является разновидностью обычного гриппа. Данное заболевание появилось около 10 лет назад. В настоящее время иммунитет человека адаптировался к данному вирусу, поэтому смертность от него меньше, чем раньше.

Также Парамонов обратил внимание на то, что карантин был введён в определённых учреждениях столицы, а не в районах в целом. Сделано это для того, чтобы не дать начаться эпидемии.

Что касается способа заражения вирусом птичьего гриппа среди людей, то это вовсе не происходит напрямую от птиц, подчёркивает врач. В данном случае заражение происходит от человека к человеку. Чтобы обезопасить себя от заболевания, следует регулярно мыть руки и обрабатывать их антисептиками. В случае общения с больным нужно надеть респиратор.

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Птичий грипп - опасен ли?