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Кардиолог дал совет, как пережить влияние перепадов погоды на организм

1:01
Здоровье

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, как справиться с "погодными качелями" и минимизировать нагрузку на сердце и другие системы организма.

Кардиолог дал совет, как пережить влияние перепадов погоды на организм
Фото: REX/ Shutterstock

Резкие перепады температур, когда жара сменяет холод, негативно влияют на организм из-за больших нагрузок. Такие перепады трудно пережить даже здоровому человеку. Чаще всего недомогание проявляется в виде головной боли и упадка сил.

Врач советует больше отдыхать, чтобы снизить нагрузку на организм. Он отметил, что следует увеличить или уменьшить дозу лекарственных средств в зависимости от погодных условий.

Чтобы минимизировать нагрузку на сердечно-сусудистую систему следует, по словам кардиолога, отказаться от курения, употребления алкоголя и кофе.

"Психологические нагрузки влияют и на центральную нервную систему. Она становится более чувствительной к внешним изменениям", — цитирует слова Кондрахина iReactor.

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Как погода влияет на человека? — Научпок
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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