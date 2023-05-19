Врач-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, как справиться с "погодными качелями" и минимизировать нагрузку на сердце и другие системы организма.
Резкие перепады температур, когда жара сменяет холод, негативно влияют на организм из-за больших нагрузок. Такие перепады трудно пережить даже здоровому человеку. Чаще всего недомогание проявляется в виде головной боли и упадка сил.
Врач советует больше отдыхать, чтобы снизить нагрузку на организм. Он отметил, что следует увеличить или уменьшить дозу лекарственных средств в зависимости от погодных условий.
Чтобы минимизировать нагрузку на сердечно-сусудистую систему следует, по словам кардиолога, отказаться от курения, употребления алкоголя и кофе.
"Психологические нагрузки влияют и на центральную нервную систему. Она становится более чувствительной к внешним изменениям", — цитирует слова Кондрахина iReactor.
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