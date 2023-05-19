Диетолог Королёва рассказала об опасности постоянного подсчёта калорий во время похудения

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Маргарита Королёва предупредила об опасности подсчёта калорий для людей, которые пытаются сбросить лишний вес. Специалист отметила, что фанатичный контроль съеденных продуктов может спровоцировать развитие психологических проблем или довести до анорексии.

Фото: pixabay. com

Диетолог рекомендовала вообще отказаться от данной системы контроля диеты и использовать более экологичные способы. Королёва уверила, что постоянный подсчёт калорий не приведёт ни к чему хорошему, потому что человек будет себя корить за каждый незапланированный приём пищи.

"Для подавляющего большинства я не советую следить за калорийностью блюд в рационе. Для человека важнее понимать список продуктов, которые он должен употреблять", — сказала диетолог.

Эксперт подчеркнула, что строгий контроль калорий нужен только профессиональным спортсменам, но никак не обычным людям, которые страдают от лишнего веса. Об этом сообщают Народные новости.

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