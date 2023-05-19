KP: новосибирец Игорь Паньков умер от укуса клеща после восьми месяцев комы

2:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Игорь Паньков, 46-летний житель Новосибирска, всегда остерегался укусов клещей, но даже страховка и обработка территории специальными средствами ему не помогла. Вдова умершего рассказала, что, несмотря на все меры предосторожности, супруг скончался после укуса насекомого, которое перенесло в его организм три инфекции сразу.

Фото: ria.ru

"Я предполагаю, что клещ заполз на мужа, когда он показывал продававшийся дом в Бердске. Другого варианта я не вижу: наша дача была обработана. Сложность была и в том, что самого клеща на теле мужа так и не нашли — предполагаем, что было наползание", — рассказала жена пострадавшего в интервью для "КП-Новосибирск".

Случай произошёл в 2020 году, когда по всей планете распространялась эпидемия коронавирусной инфекции, поэтому вызвать врача было проблематично. У мужчины поднялась температура до 38 градусов, а после он начал "гореть". Только с третьего раза "скорая" приехала по вызову.

В приёмном отделении врач сразу поставил диагноз энцефалит и предупредил, что шансов выжить мало, так как время упущено. Игоря положили в реанимацию и подключили к ИВЛ.

"Оказалось, что клещ передал мужу сразу три инфекции. Это инфекция приморского клеща — как она могла дойти до Сибири, для докторов загадка. И две инфекции таёжного клеща, тоже не особенно свойственного для новосибирской области. Врачи сказали, что это встречается крайне редко", — поясняет супруга умершего.

В общей сложности новосибирец провел в реанимации 11 месяцев, восемь из которых находился в коме. Спасти мужчину не удалось.

Специалисты предупреждают, что ввести противоклещевой иммуноглобулин необходимо в течение четырёх дней после присасывания насекомого. Единственным способом защититься от энцефалита является вакцинация.

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