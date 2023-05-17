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Педиатр Котова рассказала, почему дети становятся жертвами анорексии

2:00
Здоровье

Педиатр Наталья Котова из Видновской районной клинической больницы Минздрава Московской области столкнулась с увеличивающимся числом детей, страдающих от анорексии. Она поделилась этой информацией с Общественной службой новостей.

Педиатр Котова рассказала, почему дети становятся жертвами анорексии
Фото: https://www.worldwide-moral-movement.org/

В одном их случаев, 11-летняя девочка по имени Юля (имя изменено) была приведена на приём к врачу своей встревоженной матерью. Мать рассказала, что девочка сокращала порции пищи и отказывалась от сладостей. Юля уверяла родителей, что ест в школе и приходит домой сытой. Но это оказалось не соответствующим действительности. За месяц ребенок потерял 10 кг и его вес сократился до 31 кг, в то время как нормальным весом для этого возраста считается 42 кг.

Врач отметила, что Юля считала себя толстой и некрасивой, хотя на самом деле это не соответствовало действительности. После резкой потери веса она стала более уверенной, хотя постоянные слабость, головокружение и упадок сил стали её постоянными симптомами.

Педиатр отметила, что анорексия "помолодела". В больницу всё чаще обращаются дети, ещё не достигшие подросткового возраста, когда организм должен формироваться. Анорексия может замедлить этот процесс и даже привести к когнитивным нарушениям.

Она указала, что причиной этого являются стандарты красоты, сформировавшиеся в обществе, согласно которым худое тело считается красивым.

Наталья Котова предупредила о том, что массовые советы о том, "как похудеть", которые можно найти по телевизору и в интернете, могут нанести вред, если следовать им бездумно. Детей, страдающих от этого психиатрического расстройства, направляют в детские психиатрические больницы, где проводится лечение нервной анорексии.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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