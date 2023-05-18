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Роскачество выявило лучших производителей сметаны с жирностью 20%

1:30
Здоровье

В ходе обширного национального исследования эксперты Роскачества определили лучшие торговые бренды, которые производят сметану с жирностью 20%.

Роскачество выявило лучших производителей сметаны с жирностью 20%
Фото: pixabay.com

Исследование выявило, что многие производители проявляют высокую ответственность в отношении качества данного продукта. Из 87 торговых марок 38 получили наивысшие оценки от экспертов. Эти продукты продемонстрировали безупречное соответствие стандартам безопасности. Их состав полностью соответствует ГОСТу, а кроме того, товары этих брендов отличаются приятной текстурой и восхитительным вкусом, соответствуя высоким стандартам, установленным Роскачеством.

Среди ведущих брендов:

  • "Наша корова",
  • "Вкуснотеево",
  • "Экомилк",
  • "Простоквашино",
  • Spar,
  • "Домик в деревне",
  • "Агрокомплекс Выселковский",
  • "Сарафаново",
  • "Лебедянь молоко",
  • "Ермолино",
  • "Самокат",
  • "ВкусВилл",
  • "Коровка из Кореновки",
  • "Алтайская Буренка",
  • "Бабулины продукты",
  • "Белый замок",
  • "Вемол",
  • "Гармония дня",
  • "Зелёный берег",
  • "Зелёный луг",
  • "Кунгурская",
  • "Летний луг",
  • "Любимое молоко",
  • "МолкоМ",
  • "Молочная культура",
  • "Молочный родник",
  • "Нытвенская",
  • "От Красули",
  • "Особая коллекция",
  • "Пискаревская",
  • "Приневское",
  • "Северная долина",
  • "Село Зелёное",
  • "Снежок",
  • "ЭкоВакино",
  • "ЭкоНива",
  • Metro Chef,
  • "Минская марка".

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ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ЕСТЬ СМЕТАНУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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