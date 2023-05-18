В ходе обширного национального исследования эксперты Роскачества определили лучшие торговые бренды, которые производят сметану с жирностью 20%.
Исследование выявило, что многие производители проявляют высокую ответственность в отношении качества данного продукта. Из 87 торговых марок 38 получили наивысшие оценки от экспертов. Эти продукты продемонстрировали безупречное соответствие стандартам безопасности. Их состав полностью соответствует ГОСТу, а кроме того, товары этих брендов отличаются приятной текстурой и восхитительным вкусом, соответствуя высоким стандартам, установленным Роскачеством.
Среди ведущих брендов:
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