Роскачество выявило лучших производителей сметаны с жирностью 20%

1:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В ходе обширного национального исследования эксперты Роскачества определили лучшие торговые бренды, которые производят сметану с жирностью 20%.

Фото: pixabay.com

Исследование выявило, что многие производители проявляют высокую ответственность в отношении качества данного продукта. Из 87 торговых марок 38 получили наивысшие оценки от экспертов. Эти продукты продемонстрировали безупречное соответствие стандартам безопасности. Их состав полностью соответствует ГОСТу, а кроме того, товары этих брендов отличаются приятной текстурой и восхитительным вкусом, соответствуя высоким стандартам, установленным Роскачеством.

Среди ведущих брендов:

"Наша корова",

"Вкуснотеево",

"Экомилк",

"Простоквашино",

Spar,

"Домик в деревне",

"Агрокомплекс Выселковский",

"Сарафаново",

"Лебедянь молоко",

"Ермолино",

"Самокат",

"ВкусВилл",

"Коровка из Кореновки",

"Алтайская Буренка",

"Бабулины продукты",

"Белый замок",

"Вемол",

"Гармония дня",

"Зелёный берег",

"Зелёный луг",

"Кунгурская",

"Летний луг",

"Любимое молоко",

"МолкоМ",

"Молочная культура",

"Молочный родник",

"Нытвенская",

"От Красули",

"Особая коллекция",

"Пискаревская",

"Приневское",

"Северная долина",

"Село Зелёное",

"Снежок",

"ЭкоВакино",

"ЭкоНива",

Metro Chef,

"Минская марка".

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