Нутрициолог Екатерина Новикова поделилась информацией о пользе регулярного употребления бодрящего напитка. Речь идёт о натуральном кофе, в отличие от его растворимых аналогов. Данные её исследования были представлены на портале "А теперь внимание!".
Доктор Новикова рекомендует выбирать органические сорта, которые благотворно влияют на здоровье человека. Преимущество кофе заключается в его богатстве антиоксидантами.
Сразу после употребления кофе повышает артериальное давление, однако его регулярное потребление на самом деле способствует его снижению. Естественно, следует избегать чрезмерного потребления напитка.
Умеренное количество кофе:
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Анталии немецкие путешественники начали теснить россиян.