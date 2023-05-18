Врач рассказала о пользе регулярного употребления кофе

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Екатерина Новикова поделилась информацией о пользе регулярного употребления бодрящего напитка. Речь идёт о натуральном кофе, в отличие от его растворимых аналогов. Данные её исследования были представлены на портале "А теперь внимание!".

Фото: pixabay.com

Доктор Новикова рекомендует выбирать органические сорта, которые благотворно влияют на здоровье человека. Преимущество кофе заключается в его богатстве антиоксидантами.

Сразу после употребления кофе повышает артериальное давление, однако его регулярное потребление на самом деле способствует его снижению. Естественно, следует избегать чрезмерного потребления напитка.

Умеренное количество кофе:

положительно сказывается на сердечно-сосудистой системе,

снижает воспалительные процессы,

нормализует уровень холестерина.

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