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Эксперт сообщила, какой продукт не стоит покупать в магазинах

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Здоровье

Глава общественной организации "Хрюши против", занимающейся защитой прав потребителей, Светлана Васильева поделилась информацией о том, что не стоит покупать жевательную резинку в магазинах, так как она часто продается просроченной. Об этом сообщает портал "А теперь внимание!".

Эксперт сообщила, какой продукт не стоит покупать в магазинах
Фото: ya.ru

Как и с другими продуктами, основная опасность заключается в сроке годности жевательной резинки. Продавцы часто не следят за ним, а иногда даже стирают соответствующую информацию.

Если вы заметили, что товар на полке не имеет указанной даты, не рискуйте его приобретать. Потребление такой продукции может привести к серьезному отравлению.

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Что Будет на Самом Деле Если Жевать Жвачку постоянно? 10 причин ПЕРЕСТАТЬ жевать жевательную резинку
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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