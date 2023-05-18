Эксперт сообщила, какой продукт не стоит покупать в магазинах

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Глава общественной организации "Хрюши против", занимающейся защитой прав потребителей, Светлана Васильева поделилась информацией о том, что не стоит покупать жевательную резинку в магазинах, так как она часто продается просроченной. Об этом сообщает портал "А теперь внимание!".

Фото: ya.ru

Как и с другими продуктами, основная опасность заключается в сроке годности жевательной резинки. Продавцы часто не следят за ним, а иногда даже стирают соответствующую информацию.

Если вы заметили, что товар на полке не имеет указанной даты, не рискуйте его приобретать. Потребление такой продукции может привести к серьезному отравлению.

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