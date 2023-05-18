Глава общественной организации "Хрюши против", занимающейся защитой прав потребителей, Светлана Васильева поделилась информацией о том, что не стоит покупать жевательную резинку в магазинах, так как она часто продается просроченной. Об этом сообщает портал "А теперь внимание!".
Как и с другими продуктами, основная опасность заключается в сроке годности жевательной резинки. Продавцы часто не следят за ним, а иногда даже стирают соответствующую информацию.
Если вы заметили, что товар на полке не имеет указанной даты, не рискуйте его приобретать. Потребление такой продукции может привести к серьезному отравлению.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Анталии немецкие путешественники начали теснить россиян.