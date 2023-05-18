Диетолог Мария Мухина перечислила продукты, которые способствуют росту мышц, сообщает Life.ru.
На первых местах в списке находятся куриные яйца, богатые аминокислотой лейцином и цинком, которые стимулируют развитие мышечной массы. Для обеспечения организма качественным белком следует включить в рацион:
В список также входит нежирная треска, которая, помимо прочего, содержит ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Росту мышц будет способствовать также употребление киноа.
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