Куриное мясо, яйца: диетолог назвала продукты, которые способствуют росту мышц

Диетолог Мария Мухина перечислила продукты, которые способствуют росту мышц, сообщает Life.ru.

Фото: http://vashnarkolog.com/

На первых местах в списке находятся куриные яйца, богатые аминокислотой лейцином и цинком, которые стимулируют развитие мышечной массы. Для обеспечения организма качественным белком следует включить в рацион:

нежирную говядину,

куриное мясо, особенно грудку.

В список также входит нежирная треска, которая, помимо прочего, содержит ненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Росту мышц будет способствовать также употребление киноа.

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Топ-6 супер продуктов для мышц (Срочно включите в рацион)