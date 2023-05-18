Сразу испортятся: диетолог рассказала, какие фрукты нельзя хранить вместе

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Соломатина поделилась информацией о том, что не рекомендуется хранить бананы и яблоки рядом друг с другом, сообщает NEWS.ru.

Фото: pixabay.com

Оказывается, когда яблоки находятся поблизости от бананов, последние быстрее созревают и начинают портиться. Такая же ситуация происходит с апельсинами, они тоже не переносят соседство с яблоками.

"Бананы и яблоки следует хранить не только отдельно друг от друга, но и вдали от других фруктов и овощей. Они содержат этилен, который ускоряет процесс созревания других продуктов. Поэтому их не стоит складывать в одну сумку или хранить в одной корзине", — пояснила эксперт.

Однако если вам требуется ускорить созревание бананов или яблок, можно поместить их рядом с другими продуктами, например, с авокадо.

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