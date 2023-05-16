Nature Cell Biology: богатый олеиновой кислотой рацион питания продлевает жизнь человека

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Стэнфордской школы медицины порекомендовали разнообразить свой рацион питания олеиновой кислотой, которая способна продлевать человеческую жизнь.

Фото: pixabay.com

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nature Cell Biology, мононенасыщенные жирные кислоты замедляют процессы старения.

По словам научных сотрудников, употребление олеиновой кислоты способствует увеличению количества клеточных резервуаров, сокращает риск повреждения клеточных мембран и положительно сказывается на окислительно-восстановительных процессах.

Отмечается, что олеиновая кислота — основа средиземноморской диеты. Она содержится в оливковом, пальмовом, арахисовом, рапсовом и подсолнечном маслах, а также в масле лесного ореха.

Как сообщает NCB, исследователи провели опыты с червями аскарид. Некоторых из них кормили пищей, богатой олеиновой кислотой, других — вредными трансжирами. Выяснилось, что первая группа червей прожила на 35% дольше, чем вторая.

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